Como deixar a natureza entrar em sua casa?

A responsabilidade de construir um mundo melhor não depende apenas de alguns. É uma responsabilidade que deve ser partilhada por todos, de forma harmoniosa, inteligente e conscenciosa. A maioria dos projetos da homify tem bandeira ecológica.

Quando está a construir, requalificar ou, simplesmente, a pensar no que gostava de ter no interior e exterior de casa, lembre-se do esplendor da natureza e do que esta pode fazer por si e pelo meio onde está inserido. Seja inteligente, até porque as poupanças são mais do que muitas, e construa uma casa ecologicamente sustentável. A despesa de hoje é um investimento no dia de amanhã. As contas começam a fazer-se hoje.

Procure selos de confiança, apostando em materiais, artigos e objetos que o fazem lembrar que a natureza pode viver consigo, no interior do seu lar.