A casa que precisava de deixar o mar entrar!

O prédio onde se insere este apartamento situa-se na cidade do Porto e foi construído nos anos sessenta! Sim o apartamento tem mais de quarenta anos mas as suas excelentes qualidade construtivas, raras até nos dias de hoje, trouxeram-no até aos proprietários atuais em boas condições pelo que a renovação foi mais ao nível da melhoria estética do que da reparação.

Originalmente com tipologia T4 numa área total de 100m2, a casa tinha compartimentos pequenos que dificultavam o adequado usufruto dos espaços e a convivência entre os moradores. Por outro lado uma estrutura parasita instalada na varanda impedia qualquer relação com a envolvência exterior tão próxima do mar. Urgia modernizar e adaptar!

Optou-se então por fundir alguns compartimentos para criar espaços multifuncionais mais amplos e luminosos, pelo que o apartamento no final ficou com tipologia T3.