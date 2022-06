A poção mágica para aumentar a cozinha

Chegou o momento de aumentar a área da sua cozinha, mas não sabe por onde começar. Primeiro perceba o que está disposto a investir e que área de outra divisão pode sacrificar. Dois pontos essenciais quando o tema é ampliar uma determinada divisão.

Com a ajuda de um arquiteto ficará a saber as paredes em que não deve mexer, pois um descuido pode aumentar as despesas. Além disso, quantas vezes a nossa cozinha não está inserida num open space, existindo apenas a necessidade de alterar o posicionamento do mobiliário.