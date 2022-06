Uma casa como não imagina: sensacional!

Passando a entrada e seguindo em linha recta, a segunda é numa acolhedora sala ocupada por um bar e por uma pequena adega. O estilo da casa sobressai nesta fotografia: os espaços são funcionais, arejados e iluminados. A madeira é um elemento constante na casa, oferecendo-lhe um carácter contemporâneo com um toque de calidez. A paleta cromática percorre os castanhos, que aparecem designadamente na madeira, enquanto o branco ocupa as paredes e o tecto e o creme do piso encerra o conjunto com chave de ouro. O vidro é também outro elemento característico da casa, como podemos ver no balaustre que protege o vestíbulo do desnível do bar. Por fim, o encantador candeeiro suspenso que cruza planos e volumes que o fazem parecer um Guggenheim em miniatura.