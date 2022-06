O alpendre dos seus sonhos

O edifício que integra este livro de ideias chama-se Papaya Nursery e era originalmente um reservatório britânico usado durante a II Guerra Mundial. Cumpriu, posteriormente, o propósito de berçário. A estrutura sofreu uma transformação completa de forma a combinar com a paisagem circundante, mas respeitando a sua estrutura original. O telhado inclinado foi projectado para acomodar a varanda ao ar livre no piso térreo e os quartos e sala de estar no primeiro andar, dando à estrutura um aspecto tradicional. A paisagem da casa foi cuidadosamente planeada, considerando o envolvimento profissional do proprietário no paisagismo. O primeiro andar tinha, inicialmente, quatro tanques de água que foram convertidos numa piscina, lagoa com jacuzzi, quartos e sala de estar. A estrutura original do piso térreo tinha oito abóbadas agora convertidas numa cozinha, espaço de trabalho e outras áreas de serviço. O foco principal foi o de maximizar o uso de materiais naturais como o tijolo, a pedra, as telhas de barro, entre outras.