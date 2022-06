Decoração harmoniosa e dentro do orçamento

Ao entrar na casa, a receber as pessoas está um hall, bastante simples e elegante. O chão é em madeira, assim como as portas que são em vidro e madeira. As paredes são brancas trazendo imensa luminosidade ao espaço, um armário estreito muito prático, provavelmente útil para as pessoas que optam por trocar os sapatos quando entram em casa. O espelho é amplo e redondo, uma peça bonita que combina muito bem com este espaço pois a sua moldura em madeira é semelhante à madeira presente no espaço.