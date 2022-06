Moradia moderna em Ovar pelas mãos do Arq. Paulo Coelho

Hoje damos-lhe a conhecer uma moradia horizontal! Uma moradia de um só piso que procura aproveitar ao máximo as entradas de luz e a relação com uma envolvente ajardinada. Uma moradia sem quaisquer outros edifícios a ela associados e portanto um espaço bem íntimo. Um espaço super moderno onde o contraste de materiais é o elemento que traz personalidade. A arquitectura do espaço é da autoria de Paulo Coelho e as fotografias são da empresa de fotógrafos de Ovar ARKHY PHOTO . Esta moradia de uma arquitectura bem contemporânea localiza-se em Ovar, distrito de Aveiro, região centro de Portugal. Uma zona apaixonante em contacto com o oceano atlântico.