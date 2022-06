Um novo conceito de modernidade

Ao entrar deparamo-nos com um ambiente moderno com traços bem clássicos, correspondendo de facto mais à fachada da entrada, ou seja o estilo mais clássico e o mais moderno fundem-se numa transformação gradual de um lado da habitação para o outro, num todo repleto de harmonia. A escadaria é em mármore e o corrimão é o elemento mais clássico desta imagem, trabalhado em ferro, muito elegante aproximando-se da materialidade e imagem do candeeiro em metal com formas geométricas, já muito mais no estilo moderno.