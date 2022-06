Oásis que vivem nos nossos jardins

As almofadas, neste caso portuguesas da Letheshome, ficam bem em qualquer lado. Num jardim, pode ser o pormenor para torná-lo num encantador oásis. Nós gostamos tanto de as ter por perto, para nos sentarmos no chão ou, simplesmente, pousar a cabeça.

No momento do lanche, serão úteis para sentarmos as crianças. Assim, chegam com mais facilidade à mesa. Repare na iluminação que caiu de um dos ramos da árvores, para que não arranje desculpas para vir para o jardim. Comece já a desenhar o jardim com que sonho há vários anos…