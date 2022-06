6 sugestões geniais para transformar o seu terraço!

Se nunca gostou do piso do seu terraço ou se ele perdeu o brilho devido aos efeitos naturais do tempo, substitua-o. Hoje em dia, existe no mercado uma ampla gama de soluções no que ao material diz respeito.

Vamos deixar-lhe três sugestões:

Começamos pelo cimento, ao qual pode dar um acabamento polido ou, por outro lado, com cascalho fino para adicionar mais textura. Também é uma opção pintar com uma tinta especial. Se deseja algo rústico, mas mais elegante, opte por ladrilhos com padrões geométricos e coloridos. Com a ajuda do cimento, pode construir caixas cerâmicas que serão, por certo, as protagonistas do conjunto. Se o espaço assim permitir, tem sempre a maravilhosa madeira como opção. A madeira é sempre um bom e versátil revestimento. Pode dar-lhe um acabamento brilhante ou deixá-la mate e, ainda, pintá-la de outra cor. Você decide.