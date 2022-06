A história do mundo em seis materiais

Ao longo da história, o Homem soube tirar partido do que natureza tinha sempre para lhe dar. Usou, transformou e adaptou para tirar o máximo proveito e utilidade de cada objeto. Antes da descoberta das máquinas, tudo era feito de forma manual e, para época, de forma extremamente criativa.

Inicialmente, transformava os objetos para serem úteis no dia a dia. A técnica foi-se aprimorando até aos dia de hoje. Com frequência, olhamos para objetos e utensílios do passado e perguntamos: Como foram capazes de fazer tal coisa, sem o uso de maquinarias?

A verdade é que a necessidade obriga a pensar e a tirar proveito do que existe em redor. Ao longo da história, são descritas três Idades: da Pedra, do Bronze e do Ferro. A madeira também assumiu, em todas as fases, um papel fundamental. Quando usados em conjunto, são elementos chave em muitas das criações. Veja as próximas imagens e confirme como a história está dentro de sua casa.