Quanto custa construir uma piscina?

Já planeou o estilo, a profundidade, o tamanho. Já estudou o terreno ao detalhe e está pronto a construir. Estará? Não se esqueça de que a piscina vai precisar de equipamentos e acessórios!

No que respeita a equipamento falamos de bombas, sistemas de desinfecção da água, tubagens, entre outros. Mas também convém lembrar-se da construção da casa das máquinas… A casa de máquina deve estar próxima à piscina e quase sempre é construída em um local camuflado, porém de fácil acesso e a sua construção tem de constar do seu orçamento.

A escolha dos equipamento e materiais para a instalação e montagem desde o tanque da piscina em si até à casa das máquinas deve ser feita com cuidado e critério, tentando obter o melhor e mais adequado equipamento pelo melhor preço. Pesquise as opções disponíveis, contacte fornecedores e peça orçamentos. Não se contente apenas com uma opinião!

Mas de que equipamentos vai realmente necessitar para a sua piscina, e que despesas isso pode originar? Vamos fazer uma pequena lista com alguns exemplos…

– Despesas com montagens e instalação de equipamentos. Muitas vezes já fazem parte do orçamento original da piscina, assim como muitas das despesas e equipamentos que veremos a seguir, mas ainda assim pese bem as contas.

– Sistemas de tratamento da água – Há sistemas de tratamento da água manuais e automáticos. Os manuais exigem que o proprietário adicione produtos químicos à água periodicamente, mas os automáticos conseguem fazer isso e muito mais sem intervenção humana. Hoje em dia existem tratamentos automáticos a preços mais em conta, e tratamentos mais caros e mais sofisticados, servindo todos os tipos de orçamento. Existem vários tipos de tratamentos automáticos da água, como por exemplo, a electrólise de sal, a ionização de cobre, lâmpadas ultravioletas, ozonização, etc. Escolha sensatamente aquele que melhor se adequa ao seu caso.

– Cobertura, aquecimento – não são obrigatórios, mas se pretende desfrutar da sua piscina em dias mais frios conte com o seu preço nas despesas.

Quanto aos acessórios tem de contar com alguns para que a sua piscina possa funcionar corretamente e todos poderem desfrutar dela. Escadas de metal, se na construção não estiverem incluídas umas escadas, mobiliário de exterior, um estrado… Podem não ser dos mais caros, ou com um design tão espetacular como os da imagem acima, de um projeto da autoria do gabinete Smokesignals – Home & Contract Concept Lda., mas deve contar com eles quando toca a orçamentar.