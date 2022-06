Magnífica reabilitação de um edifício do século XIX

As vivências que os edifícios antigos proporcionam vão muito para além de meras percepções estéticas. A presença da história na arquitectura faz com que os espaços se convertam em lugares especiais com os quais criamos laços emocionais. Neste sentido, a reabilitação continua a ser uma das áreas com mais relevância para o ramo da arquitectura. Esta permite uma nova abordagem estética com peso e força de algo que possui reminiscências históricas como é o caso deste edifício.

