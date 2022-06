Uma casa moderna cheia de surpresas

No México, mais propriamente na zona de San Luis Potosí, é onde se encontra a casa surpreendente de hoje – sofisticada e moderna. A casa Villa de Loreto conta com 468 m2 de construção e foi obra do Grupo Volta, tendo como responsáveis os arquitectos Antonio Villalba Paláu e Gustavo Medina Ahumada e a designer de interiores, Claudia Sánchez Espinosa.

A necessidade primordial a cumprir neste projecto era a de criar uma casa para um matrimónio cujos filhos saíram de casa dos pais. Portanto, uma casa para um casal para conviver com amigos. A resposta foi distribuir os espaços em forma de Y, colocando no piso zero o hall de entrada com escada e ainda uma sala assombrosa de jogos.

Na ala direita todas as zonas sociais e de serviços e do lado esquerdo as divisões principais e mais privadas. A exigência partiu da ideia de desenrolar a casa a um único nível e de esta maneira conseguiu-se ter uma sala com altura dupla com grandes entradas de luz. As surpresas que nos apresenta este projecto estão a chegar, começamos?