Uma reinterpretação miraculosa

A luz e a claridade reinam sobre este moderno espaço, onde a sala de estar e a de jantar dividem atenções. O desenho dos móveis é sublime, simples e elegante e foi colocado de maneira a tirar o máximo partido das proporções generosas da planta.

As cores branco, preto e cinza jogam e dão vida a uma decoração gráfica. Por fim, a combinação de formas arredondadas com outras rectas e angulares cria um refinamento incrível, que eventualmente, nos faz esquecer o espaço vazio e desabitado com que nos deparamos.