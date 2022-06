Do novo para o velho apartamento: o que levar?

Há momentos em que temos de partir. No momento em que começamos a mexer nas nossas coisas, vêm as dúvidas ao de cima: o que levar? O que deixar? O que dar? O que deitar fora? Percorra cada divisão da sua casa e faça uma lista. O planeamento é sempre o melhor conselheiro, para estes casos.

Abra móveis e gavetas. Olhe para as paredes, peças de mobiliário, têxteis e eletrodomésticos. Há objetos e artigos que facilmente sabe que já não quer, já há outros que vão ficar tão bem no novo lar. Se já tem definido o estilo que quer aplicar no novo apartamento, então as coisas vão ficando cada vez mais fáceis.

Siga os nossos conselhos e acredite que a sua mudança será bem mais fácil. Não leve o que já não quer, até porque só vai acumular coisas na nova casa. E ninguém quer isso!