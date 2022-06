Um vestígio histórico e uma casa de sonho

Situada no sul do nosso país, a casa encontra-se envolvida pelas fantásticas paisagens do Algarve e as suas condições climatéricas excepcionais. A cidade de Silves, outrora capital da Andaluzia, ainda hoje apresenta algumas construções provenientes do período dos Mouros, com traços fundamentais da arquitectura islâmica. De facto, as paredes brancas trabalhadas com motivos árabes, o terraço integrado no topo da construção e as divisões encerradas ao exterior refletem o contexto histórico da região e conformando um testemunho histórico digno de ser preservado.