Uma moradia unifamiliar absolutamente fantástica

Situada num cenário natural no centro de uma vasta área residencial, esta moradia unifamiliar tem tudo o que é necessário para competir com as casas burguesas tradicionais. O seu desenho apelativo da autoria do gabinete Pracownia Projektowa Archipelag com base na Polónia faz dela uma casa especial dotada de conforto e, como não podia deixar de ser, de funcionalidade.