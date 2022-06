Mesas de cabeceira únicas e originais para o seu quarto!

Não há dúvida que, de todas as divisões da nossa casa, aquela a que queremos dar mais personalidade e um toque pessoal, é o nosso quarto, exatamente por ser a divisão mais “nossa” e mais íntima. Se lhe pergunta-se qual o elemento essencial num quarto, de certeza que me responderia que é a cama. E é verdade… Mas, pensando bem, qual é a grande amiga/acompanhante/apoio da cama? Claro que estamos a falar da mesa de cabeceira. É desta pequena mesinha, e tão importante, que lhe vamos falar hoje e vamos retirar alguns mitos da sua cabeça. Não é por se chamar “mesa de cabeceira” que tem mesmo de ser uma mesa. Já pensou uma prateleira ou um banco conseguem ter a mesma funcionalidade? Esteticamente fica diferente, é verdade, mas resulta tão bem ou melhor ainda. Seja para pôr um livro, um candeeiro, um despertador, um rádio, uma revista, um copo de água ou uma chávena de chá – dá sempre jeito ter uma mesa de cabeceira, e deve perceber qual é a ideal para si.

A título de curiosidade, as primeiras mesas de cabeceira eram peças de mobiliário com uma pequena porta onde se guardava o penico. No entanto, tal como todos nós sabemos, ao longo do anos, têm surgido as mais diversas e originais mesas de cabeceira. Hoje a homify mostra-lhe 7 exemplos de mesas-de-cabeceira fantásticas, funcionais e algumas muito fora do vulgar! Vai ficar com vontade de repensar este pequeno apoio do seu quarto!