Sugestões para limpar melhor os vidros

Tem muitas superfícies envidraçadas em casa? Se a resposta é positiva, então está, por certo, familiarializado com a dificuldade em manter estas superfícies limpas e brilhantes. Mas, nada tema. Está no livro de ideias certo. Vamos-lhe hoje deixar algumas ideias sobre como limpar os vidros adequadamente. Asseguramos-lhe que, com as nossas sugestões, conseguirá que todas as suas superfícies transparentes fiquem a luzir o como cristal do sapatinho da Cinderela.

Vá buscar um papel e anote as nossas recomendações. Está pronto?