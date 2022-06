Decorar e mobilar uma casa do zero!

Voltamos novamente à sala de jantar onde pormenores vistosos têm de ser mostrados com cuidado. No canto direito conseguimos visualizar parte de uma cadeira da mesa de refeições e assim localizarmos-nos no espaço. Os espelhos mais uma vez têm a capacidade de criar um jogo visual único e exclusivo. Uma mesa azul com poltronas roxas enfeita e dá apoio a esta zona de bar. As garrafas com tons entre o azul e o roxo completam o espaço e mostram-nos como as cores são importantes e fazem toda a diferença.

O espaço exala muita alegria interior, pois é muito dinâmico e contem um estilo muito pessoal e próprio.