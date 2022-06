O conforto de uma habitação, mesmo sob a tempestade

No interior desta moradia conforto não falta, a decoração é simples e moderna. Uma outra característica muito agradável destes interiores é a luminosidade. Como foi possível verificar nas imagens do exterior da habitação a moradia tem janelas bastante amplas e compridas, nesta zona em quase toda a fachada. Esta característica permite a entrada de luz natural, um elemento indispensável numa sala agradável para estar durante o dia. Com mais luz e vistas para o exterior, a sala torna-se o espaço onde quer passar uma tarde em família. E se quiser ver um filme ou simplesmente ter mais privacidade e menos luz, as janelas estão equipadas com blackout e ainda cortinas.

Tem um sofá amplo e confortável, castanho e ainda um cadeirão vermelho com um design muito original e confortável. Repare no tapete, bastante amplo este tapete escuro tem escritas várias palavras em inglês. Já vimos várias vezes quadros e elementos decorativos que usam temas tipograficos mas num tapete não é tão comum, sendo uma ideia muito original e bonita, para quem gosta. Veja aqui vários modos de decorar com letras, uma tendência que parece ter vindo para ficar.

Ao centro do espaço existe uma parede que não ocupa todo o comprimento, que separa a sala de jantar da sala de estar, conferindo alguma privacidade a ambos os espaços e permitindo diferentes tipos de convívio e estadia em simultâneo, esta parede inclui ainda um elemento decorativo, como uma prateleira de exposição.

Gostou desta sala, cheia de boas ideias e conforto?! Conheça outras salas modernas aqui.