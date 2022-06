Tudo em 65 m²!

À primeira vista, reconhecemos nesta casa o espírito de bairro que tinham as construções mais antigas. Na berma de uma ruela, ergue-se simples e com linhas tradicionais. Porém, muitas destas casas são, hoje em dia, verdadeiramente modernas e sofisticadas no interior.

Assim é a casa que integra deste livro de ideias. Modesta por fora, jovial e moderna por dentro. À primeira vista, parece pequena, mas, foi tão bem aproveitada que a percepção com que ficamos é que é maior do que aquilo que aparenta. Os espaços são funcionais e foram distribuídos de forma a proporcionar aos moradores um dia-a-dia agradável.

Vamos conhecê-la?