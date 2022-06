Cabana romântica de madeira junto ao lago

A palavra chalé vem do francês chalet e tem origem nos alpes. A palavra refere-se ao tipo de habitação campestre feita em madeira com telhado de forte caimento e beirais avançados. Na verdade, quando pensamos em cabanas de madeira, imaginamos uma casa plena de rusticidade, construída em madeira e envolvida por uma ampla e solitária floresta ou, talvez, no cume de uma montanha com uma deslumbrante paisagem aos pés. Este tipo de construção oferece inúmeras vantagens. É durável, eficiente em termos energéticos e sustentável. Para além disso, a ela está associado um estilo de vida saudável que convida ao contacto com a natureza e ao repouso.

Assim é a casa que hoje lhe vamos mostrar da autoria do gabinete Tatiana Ivanova Design. O chalé localiza-se perto de Moscovo, junto a um lago, e é um sonho tornado realidade. Vamos conhecê-lo.