Saiba como melhorar a sua casa sem gastar um tostão!

Se desse lado está um amante de livros, cujas poupanças são invariavelmente gastas na sua livraria de eleição, que tal dar ainda mais uso a estes seus fiéis amigos e dedicar-lhes um pouco da cara da casa a eles? Sim, é verdade! Bem sabemos como as lombadas podem ser giríssimas e super atractivas, portanto por que não tirar ainda mais partido delas? Exponha os seus exemplares (no caso de ter muitos, exponha os seus preferidos ou aqueles cujas capas puxam mais os olhos dos curiosos) em estantes, prateleiras ou simplesmente empilhados no chão, de forma a criar ornamentos com eles. A ideia é fazer com que participem na decoração do espaço, por isso pode levar esta dica mais além e utilizá-los pendurados nas paredes como se fossem pequenos quadros ou pousados como se de molduras com fotografias se tratassem. Desta maneira, ganha imensos elementos decorativos para a sua casa, sem gastar mais um tostão do que os investidos neste seu hobbie: um must!