Habitação familiar de volumes perfeitos

Como seria de esperar, os interiores revelam detalhes únicos que nos surpreendem e emocionam. O espaço amplo e moderno caracteriza-se pelos seus acabamentos luxuosos e brilhantes como é o caso do revestimento polido do pavimento e a iluminação embutida no tecto.

Apesar deste ser um grande open space onde vários espaços coexistem, a separação funcional dos ambientes é efectuada através da organização espacial.