Top 5 e os projectos de outro mundo

Algumas casas são tão bonitas e correspondem de tal forma aos nossos gostos e à nossa personalidade que temos vontade de arrumar a mala para nos instalarmos nelas.

A homify apresenta hoje uma casa com um design deslumbrante. Localizada em Zimbali, na África do Sul, a Casa SGNW, projectada pelo estúdio Metropole Architects, constrói-se com linhas vanguardistas e materiais naturais como a pedra, a madeira e a água, sendo que esta última desempenha um papel de protagonista no projecto. Além disso, o uso expressivo do vidro, permitiu a integração dos espaços internos com a paisagem natural circundante para o deleite e bem-estar dos moradores. Curioso para explorar todos os ângulos desta casa encantadora em todos os seus detalhes? Então, veja as belíssimas imagens que lhe deixamos, da autoria do fotógrafo Pitcher Grant, e todos os ângulos e detalhes de uma casa de design audaz que os olhos não se cansam de admirar.