Papel de parede para a sua sala

O papel de parede que agora lhe apresentamos é bastante diferente dos anteriores, no sentido em que é muito mais discreto e por isso muito mais fácil de conjugar com o restante mobiliário e decoração da sala. A imitar uma superfície de cimento com vários tons, este é o tipo de papel que pela sua sobriedade pode – e deve! – conjugar com outras cores que dêem vida ao espaço. Uma opção menos arriscada que as anteriores que certamente proporcionará um efeito espantoso.