Uma casa Portuguesa, com certeza!

Esta é realmente uma cozinha muito rústica, super tradicional mas com todos os elementos necessários. Até mesmo os utensílios são rústicos, assim como os armários, brancos com bancadas em mármore. Elementos com muita qualidade que se usavam sobretudo antigamente. Um armário está tapado por uma cortina, outra característica deste estilo, na parede estão penduradas as conchas ou por exemplo um pequeno recipiente para colocar por exemplo sal ou alho, elementos usados repetidamente na preparação de refeições nas casas portuguesas. Ao centro está uma bonita mesa de madeira com um desenho clássico.