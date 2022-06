Habitação moderna e 'clean'

Damos-lhe a conhecer uma habitação de três andares no bairro jardim, em Telheiras, Lisboa. A habitação ideal para uma família organizada, prática e muito moderna. Uma arquitectura minimalista, de linhas puras e direitas com espaços muito originais, com a beleza fria e clean do minimalismo nos dias de hoje. O projecto é do gabinete T O H A Arquitectos, sediado em Lisboa. Uma equipa de dois jovens arquitectos que propõe soluções modernas, inovadoras e esteticamente apelativas. Neste caso esta habitação funciona quase como uma contribuição para a redefinição da habitação moderna ou até do futuro. O que vai ver são ângulos diversos e uma atmosfera muito 'clean' onde domina o branco, premissas que dão origem a uma casa funcional fantástica, o ideal para compreender este espaço em todas as suas valências seria vivê-lo. Inspire-se…