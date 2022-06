Casa moderna e diferente

Estas são as escadas que ligam o piso térreo e o andar superior. Terminando, na parte inferior, no espaço da cozinha. As escadas são bastante largas e têm uma presença bastante forte no interior desta habitação, como poderá reparar. São escadas com um estilo bem moderno, degraus em madeira sustentados por uma estrutura branca de ambos os lados. São vários degraus pelo que no centro as escadas têm uma plataforma. Apesar da presença forte este elemento é bastante transparente permitindo por exemplo deste ângulo percepcionar a cozinha e o seu ambiente. Conheça outros espaços de escadas muito modernos aqui.