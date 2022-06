Gostamos de cozinhas bonitas, que convidam a bons e inesquecíveis momentos à volta de receitas. Apesar de toda esta beleza, há pormenores, como a qualidade da bancada da cozinha, que por vezes passam despercebidos. E isso não deve acontecer!

Antes de comprar a bancada, informe-se dos melhores produtos que há no mercado. Há madeiras que já não riscam e não tem problemas se há água por perto. Há pedras que não mancham e outros materiais fantásticos. É melhor fazer um investimento mais alto do que passados alguns meses ou anos a bancada já não estar em condições.

Acompanhe-nos ao longo das próximas imagens que o vão deixar de água na boca, porque há cozinhas deliciosas mesmo sem doces. São as bancadas que as ajudam também a brilhar. Vai desejar qualquer uma delas! No fim vai dar-nos razão…