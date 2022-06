Um projeto jovem entre paredes históricas

Dado o comportamento labiríntico do espaço, composto por várias alturas, e a dimensão total do apartamento (75m2) os arquitectos optaram por reorganizar a casa através da integração de um único elemento unificador. Assim, foi introduzido um novo material, que estabelecendo a ligação entre as duas extremidades da casa, permitiu criar um nova clareza espacial, melhorar a qualidade da iluminação natural e aumentar o conforto em todas as áreas.