Como aproveitar o seu jardim ao máximo!!

Também as flores silvestres têm um cantinho especial no nosso jardim e combinam tão bem com as de viveiro. Gostamos das pequenas flores que desabrocham a cada primavera e não resistem aos raios de sol. O rosmaninho é outra feliz solução para os seus canteiros.

Entre o verde e as pequenas flores lilás, há um outro mundo belo, a vivenda harmoniosa. O mobiliário de jardim também é acolhedor e convida a belas estadias, nomeadamente nas noites quentes de verão. Aproveite cada momento, porque dos dias frios estamos nós cansados. Daí ter chegado o momento de preparar o seu jardim de primavera.