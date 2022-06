Um apartamento na cobertura

Na zona de estar, encontramos um ambiente original e pleno de criatividade com um registo despojado e artístico. Aqui, o branco predomina e os apontamentos de cor surgem por via do mobiliário. É o caso da cadeira vermelha Gerrit Rietveld e do espaldar Mackintosh. A eles juntam-se os candeeiros suspensos de design que dizem muito sobre o gosto e a cultura dos clientes.