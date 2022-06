Que tal umas férias nesta villa de sonho?

A casa tem dois andares e ambos se caracterizam pela forte ligação com o exterior. O interior é luminoso, simples e elegante, completamente envolvido por uma atmosfera pura e acolhedora o que determina a sua personalidade forte e sofisticada. As cores são suaves, sendo o branco e o cinza os tons principais. As linhas são polidas, mas, no geral, podemos caracterizar o estilo adoptado como country chic. As vigas de madeira no tecto e o arco da porta são características típicas da arquitectura do país.