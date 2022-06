Moradia em Paços de Ferreira com espaços especiais

O homify 360º de hoje mostra-lhe uma casa com uma arquitectura bastante moderna que inova na materialidade, que procurou integrar-se o melhor possível com a envolvente e com espaços agradáveis tanto no interior como no exterior. Tudo isto, em Paços Ferreira. O projecto é da autoria dos arquitectos ASVS Arquitectos Associados, com sede na cidade do Porto. A habitação tem dois andares, o volume construído tem uma imagem robusta e com aberturas pontuais e o piso superior procurou ser mais leve e aberto para a envolvente. A intercepção dos planos verticais em madeira com os planos horizontais da cobertura desmaterializa o volume superior da habitação, causando a ilusão de que estamos perante uma habitação térrea assente sobre um maciço de pedra. Está a ficar confuso?! Confira você mesmo todos os detalhes abaixo.