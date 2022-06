Mudança de casa? Saiba como evitar os erros mais comuns!

Em época de mudanças, essa deve ser a sua prioridade. Isto é, a par dos seus filhos, dos seus animais de estimação e do seu trabalho (no caso de não tirar férias e de precisar de fazer as mudanças durante a semana), há que estabelecer horários para que todas estas esferas da sua vida neste momento sejam satisfeitas. Se tiver oportunidade, pode deixar os seus filhos com os avós ou com os tios, de maneira a poder ter mais tempo para arrumar e não correr o risco de alterar demasiado a rotina dos mais pequenos (o mesmo se aplica aos seus animais de estimação, nomeadamente a cães). Comece a empacotar com tempo de antecedência, para não deixar tudo para os últimos dias! Acredite: vai ser descobrir uma nova gaveta, uma nova porta que lhe vai levar a imensas coisas que por lá estavam esquecidas… e se resolver fazer tudo sem a ajuda de um profissional, pode entrar em stresse e achar que não dá conta do recado. Se tiver uma boa relação com o seu patrão, fale com ele e diga-lhe que vai estar em mudanças nessa semana ou nos próximos dias. Com certeza que ele será compreensivo se houver um dia ou outro em que esteja mais cansado e não esteja a dar uma para a caixa… e, com jeitinho, ainda lhe dá uma tarde para ir tratar dos novos contratos!