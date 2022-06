O perfeito apartamento minimalista em Vigo

Vamos conhecer agora a sala de estar onde sobressai uma paleta cromática que percorre as tonalidades cinza e branco. Se associa, à partida, estas cores, a uma atmosfera fria, desengane-se. Veja como esta sala é acolhedora, serena e confortável. Para contrastar com os tons neutros, os decoradores apostaram em almofadas de cores vibrantes que são uma verdadeira pincelada de vivacidade no conjunto. De destacar, ainda, o fluxo de luz que invade o espaço. A janela ampla e as cortinas semi-transparentes são determinantes para que tal aconteça.