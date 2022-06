Uma sensacional casa rústica de madeira!

A imagem do chalé de montanha em madeira com uma lareira a crepitar é o sonho de Inverno de qualquer um. No artigo de hoje, vamos descobrir uma casa deste estilo construída em madeira – quase na totalidade – e em pedra. Tendo em conta as baixas temperaturas do local onde se encontra, em Itália, não há melhor material do que a madeira para garantir conforto e calidez.

Hoje, convidamo-lo a conhecer este projecto, da autoria do arquitecto Domenico Mazza, no qual a madeira é protagonista. O material foi tratado para que todos os elementos tivessem a mesma homogeneidade cromática, tanto o tecto, como o pavimento e os móveis.

Vamos, sem mais demoras, conhecer o interior deste chalé tão especial.