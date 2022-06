Saiba como escolher e combinar as cadeiras perfeitas para a sua casa!

No artigo de hoje, trazemos-lhe como estrela do cenário a cadeira, essa peça de mobiliário imprescindível em qualquer casa. Já se imaginou viver sem ela? Impossível. É precisa no momento das refeições, para pousarmos as compras que acabámos de trazer, para fazermos aquele dia de home office ou até para atirar a roupa do dia, quando chegamos a casa estoirados e só queremos um banho e um pijama limpo. Muitas vezes até pode passar despercebida, mas a verdade é que está sempre presente e assume um papel muito importante no nosso dia-a-dia. No entanto, nem sempre é fácil saber escolher as cadeiras que nos assentam melhor, assim como pode ser tarefa complicada conjugá-las com toda a envolvência onde se vão inserir. E é por isso mesmo que hoje lhe dedicamos este espaço: para apresentarmos aos nossos leitores várias soluções de cadeiras que pode combinar com a restante mobília e decoração! Existindo em vários modelos e materiais, vai poder tirar várias ideias para chegar à sua cadeira ideal. Vamos lá?