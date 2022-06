Excelência urbana e industrial no Japão

Espaço. Encontrar espaço num mundo sobrepovoado é um desafio. E é esse desafio que leva cada vez mais arquitectos e designers a procurar soluções alternativas – e criativas – que se materializam em tipologias de habitação diferentes das que estamos habituados a ver. Para além disso, torna-se urgente saber tirar o maior partido possível dos espaços e encontrar maneiras efectivas de os decorar.

Hoje, vamos conhecer uma casa de apenas 97.5 m², um projecto dos fenomenais arquitectos Wakayama ARC. Graças ao design económico, esta casa, no Japão, é muito acessível para uma família jovem. Apesar do recurso a materiais baratos, esta casa é sofisticada tanto no exterior, como no interior.

Em vez de poupar na qualidade, a equipa recorreu a materiais de design comummente utilizados em design industrial para criar um espaço duradouro e funcional para toda a família. Acompanhe-nos nesta visita virtual.