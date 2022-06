Ideias decorativas para todos os géneros musicais

Pop e cor de rosa faz-lhe sentido? A meu ver e tendo que me confessar uma fã desta cor, não poderia fazer mais sentido! O estilo pop, que numa primeira instância vem do conceito de popular, tem como objectivo maior chegar a toda a gente – daí o popular, certo? – e por isso mesmo a maioria das canções pop que ouvimos têm algo que as fazem ficar no ouvido. Para além disso quando pensamos neste estilo também o associamos a uma data de coisas divertidas e nada é mais divertido na nossa casa do que jogar com as cores. Ainda que o exemplo que lhe apresentamos possa ser demasiado gritante terá que concordar que é uma cozinha que não passa por um único momento despercebida e que de alguma forma nos faz olhar e voltar a olhar – tal como a música pop fica no ouvido, esta cozinha fica no nosso olho! O conceito de pop numa divisão da sua casa, na minha opinião poder-se-ia traduzir por cor, animação e alegria, ou seja o cor de rosa é apenas uma escolha pessoal, se fosse você que cor escolheria?