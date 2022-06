Ideias bonitas de decoração com papel

Está em preparação para a vinda do seu bebé? Ou simplesmente está a pensar numa nova decoração? Então sugerimos que faça você mesmo o mobil para o quarto do seu filhote. Além de poupar algum dinheiro, terá algo tão original quanto esta bela inspiração, com animais feitos em origami. Canguru? Elefante? Urso? Pássaros? Sapo? Enfim… Está à vontade para criar, tudo o que entender, escolhendo cores e padrões de papel que possam combinar com a decoração do quarto.

A leveza do papel, fará que se movem com um pouco de vento ou ao abanar, o seu bebé irá achar tanta piada! Para suspendê-los só precisará de um fio de pesca na cor transparente, de dois paus recolhidos num passeio à floresta e um pequeno gancho para suspender no teto.

Tão fácil, tão prático, tão barato, tão criativo, tão giro e… tão apaixonante!