Apartamento peculiar e especial

A sala de jantar tem uma decoração sofisticada a cada detalhe e há uma unidade bastante clara do conceito decorativo, presente em cada peça. Nesta sala por exemplo, o padrão que é repetido no tapete é também usado no formato das cadeiras. Uma forma original e indirecta de combinar elementos. A mesa tem uma forma de elipse, muito original e a iluminação dá um toque especial, várias lâmpadas no tecto que como que acompanham a forma da mesa mas mais reduzida. Repare a parede ao fundo, com uma matriz em madeira e o restante espelhado, aumentando visualmente o espaço da sala e também a sofisticação. Conheça aqui vários tapetes criativos…