Cada divisão é uma inspiração

No quarto respira-se paz e harmonia, algo em muito potenciado pelo tom azul da parede, das cortinas e da roupa de cama. Este quarto tem uma linda janela para o exterior. O móvel em madeira é uma peça que fica bem em qualquer espaço. Como não poderia deixar de ser, mais uma vez a decoração é feita com quadros, desta vez quadros com fotografias da familia, dispostas num fundo branco com moldura de madeira, mais uma ideia para um projecto faça você mesmo… As possibilidades são muitas, o toque pessoal de cada um faz a diferença.