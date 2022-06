Casa de sonho para as férias!

O mais interessante do trabalho desenvolvido ao nível dos interiores é sem dúvida a atenção às necessidades reais do cliente. Além das exigências programáticas, o projeto baseou-se na identidade do lugar, convidando o Alentejo a entrar na casa e as divisões a abrirem-se à paisagem. Um design de interiores muito bem desenvolvido e ajustado às vivências do espaço.