Prateleiras para mil e uma coisas

Um mundo de madeira que nos seduz ao primeiro olhar. Tetos altos com focos de luzes. Janelas de grandes dimensões que deixam passar os raios de sol. Na parede de fundo, junto à escadaria, há armário embutido. Há uma prateleira em mostra, que sustenta garrafas de bebidas. Um mini-mar de apoio a uma sala de estar gigante. Outras prateleiras estão escondidas no interior do armário

Mesmo não estando lá, sentimos um ambiente quente, provocado pelo mar de madeira. No meio da sala, há uma lareira que transmite ainda mais calor.