Que peça de arte para cada divisão

Já aqui falamos na relação entre arte e decoração e também já chegamos à conclusão de que se tratam de coisas bastante diferentes ainda que ambas se possam complementar. É no sentido de uma existir em função da outra – neste caso concreto de determinadas peças de arte existirem em prol da decoração – que lhe trazemos o artigo de hoje. Não temos regras ou dicas para lhe dar, temos antes algumas sugestões que podem fazer sentido no contexto da decoração da sua casa ou não. Na verdade mais do que um artigo informativo, temos um artigo demonstrativo de como usar peças de arte enquanto peças de decoração. Não queremos com isto dizer que as peças passam de obras de arte a elementos decorativos, queremos antes mostrar que a combinação entre ambas pode ter resultados muito interessantes. Demasiadas voltas em torno dos dois conceitos? Não se preocupe, vamos desde já ilustrar a s nossas palavras com exemplos.