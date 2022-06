Sensação de luxo em apartamento na capital

Situado a dois passos do rio e do céu, o bairro do Chiado tem vindo a constituir-se enquanto um dos principais pontos de interesse na cidade de Lisboa.

Nesta imagem é possível observamos a relação do antigo palácio com o rio Tejo. A sensação é de grande proximidade. À medida que vamos subido os pisos do edifício, mais próximos nos sentimos do rio. A vista é deslumbrante e esse é sem dúvida, um dos aspectos que tornam este lugar num verdadeiro sonho!

As fachadas foram cuidadosamente pensadas de forma a reduzir o impacto visual na rua pedonal. Também a utilização de um revestimento cerâmico na cobertura, enquadra este edifício nos telhados envolventes, proporcionando assim uma união forte com o lugar em que se insere.